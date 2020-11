“Come Cicciolina…”. E Giancarlo Magalli gela lo studio de I Fatti Vostri: Mary Segneri senza parole (Di lunedì 16 novembre 2020) Di nuovo un momento di tensione nello studio di I Fatti Vostri. Ormai gli appuntamenti con Giancarlo Magalli su Rai2 rischiano di diventare imperdibili. Se avete già sentito parlare della gaffe in diretta tra il padrone di casa e Mary Segneri, adesso arriva il tempo di aggiornare il repertorio. Dopo quella frase infelice, l’ultima puntata ha sorpreso tutti con un altro scivolone. Regalano sempre siparietti molto divertenti, forse al di là delle loro stesse aspettative. Sicuramente tutti ricorderanno quando Giancarlo Magalli e Mary Segneri in occasione di una coreografia di Samantha Togni, il conduttore esortò la cuoca titubante: “Buttati per terra, fai finta che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) Di nuovo un momento di tensione nellodi I. Ormai gli appuntamenti consu Rai2 rischiano di diventare imperdibili. Se avete già sentito parlare della gaffe in diretta tra il padrone di casa e, adesso arriva il tempo di aggiornare il repertorio. Dopo quella frase infelice, l’ultima puntata ha sorpreso tutti con un altro scivolone. Regalano sempre siparietti molto divertenti, forse al di là delle loro stesse aspettative. Sicuramente tutti ricorderanno quandoin occasione di una coreografia di Samantha Togni, il conduttore esortò la cuoca titubante: “Buttati per terra, fai finta che ...

danimunynca85 : @Fly_Wanderlust Devid sta alla furbizia come Cicciolina alla verginità. Ma lo capisce che sta facendo la figura del coglionazzo? - wbfe : @M5S_Europa @chgemma68 Manin eravate quelli che sfanculavano l'europa fuori dall'euro ora gli leccate il culo… - AAppolloni : @imdanie91228102 @Kapparar1 Olio EXTRAVERGINE come Cicciolina! - SSeba_95 : @dade494 Impazzisco, oltretutto sono affamate come cicciolina - fileccia1987 : @matteosalvinimi Salvini che parla di salute è come Cicciolina che parla di castità... -