Codacons: da Tar stop medici di famiglia per cure domiciliari, presenteremo ricorso (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma – “La decisione del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso dei medici di medicina generale in merito al compito di assistenza domiciliare ai malati Covid, e’ sbagliata a rischia di aggravare il caos che si registra negli ospedali italiani”. Lo afferma il Codacons, che interverra’ in appello contro la pronuncia odierna. “I medici possono assistere a domicilio i propri pazienti sia quando c’e’ il sospetto di contagio da Covid, sia dopo, nei casi di positivita’ con sintomi non gravi che non richiedono le cure ospedaliere, anche senza recarsi a casa e ricorrendo alla telemedicina”, spiega il Codacons. “Il provvedimento della Regione Lazio era utile perche’, prevedendo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma – “La decisione del Tar del Lazio che ha accolto ildeidina generale in merito al compito di assistenza domiciliare ai malati Covid, e’ sbagliata a rischia di aggravare il caos che si registra negli ospedali italiani”. Lo afferma il, che interverra’ in appello contro la pronuncia odierna. “Ipossono assistere a domicilio i propri pazienti sia quando c’e’ il sospetto di contagio da Covid, sia dopo, nei casi di positivita’ con sintomi non gravi che non richiedono leospedaliere, anche senza recarsi a casa e ricorrendo alla telena”, spiega il. “Il provvedimento della Regione Lazio era utile perche’, prevedendo ...

Il Codacons ha presentato formale istanza di audizione alla sez. I del Tar del Lazio, chiedendo di sentire il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi nell’ambito del ricorso promosso dall’associazione e d ...

Covid Roma, beffa Ztl: niente rimborsi per i varchi aperti durante il lockdown

Trentadue milioni di euro da sborsare sono troppi per le casse del Campidoglio. Che con il Covid, quest’anno, ha già visto evaporare oltre 700 milioni di euro tra imposte non ...

