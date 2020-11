Ciclismo Europei su pista | grande Italia nonostante le assenze | 14 medaglie totali

(Di lunedì 16 novembre 2020) Se nelsu strada l'sta vivendo un periodo di appannamento nelle grandi corse a tappe , in quello suc'è una nazionale che vince e convince. Si sono chiusi glidi Plovdiv ...

Anche il Cilento fa festa per la vittoria agli Europei su pista di Plovdiv, in Bulgaria, nella ciclista Elisa Balsamo. La 22enne cunese ha letteralmente dominato la prova, portando il ...Per la portacolori della Valcar Travel & Service e delle Fiamme Oro ben due ori (Omnium e Madison) ed un argento (Inseguimento a Squadre) ...