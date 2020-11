Christian De Sica positivo | “Quel maledetto Covid ha colpito anche me”

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 16 novembre 2020)De. L’attore in una recente intervista al Messaggero ha confessato di aver avuto il-19. Deattualmente è guarito, e ha raccontato di come ha affrontato il virus. >>Gerry Scotti oggi dimesso dall’ospedale, finalmente a casa: la foto dopo il ricoveroDe: “Quelhame” L’attore ha raccontato solo di recente la sua malattia. Quattro giorni fa ha effettuato un tampone per confermare la sua guarigione ed è risultato negativo. Decon il suo solito spirito ironico ha parlato del “virus”. L’attore ha sempre affrontato le ...