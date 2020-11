Christian De Sica: “Il maledetto Covid ha colpito anche me” (Di lunedì 16 novembre 2020) L’attore ha confessato di aver contratto il virus Christian De Sica, in una intervista a “Il Messaggero” ha svelato di aver contratto il Coronavirus. L’attore ha raccontato di non essere stato malissimo ma di aver comunque patito la situazione. “Il maledetto Covid 19 – ha affermato – ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”. De Sica ora sta bene ma ha sottolineato, come stanno facendo molti che bisogna stare attenti e proteggersi il più possibile. L’attore ha anche commentato la situazione dell’Italia rispondendo che alla fine i più ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 novembre 2020) L’attore ha confessato di aver contratto il virusDe, in una intervista a “Il Messaggero” ha svelato di aver contratto il Coronavirus. L’attore ha raccontato di non essere stato malissimo ma di aver comunque patito la situazione. “Il19 – ha affermato – hame. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”. Deora sta bene ma ha sottolineato, come stanno facendo molti che bisogna stare attenti e proteggersi il più possibile. L’attore hacommentato la situazione dell’Italia rispondendo che alla fine i più ...

