(Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA -Deha avuto il. ' Sì, purtroppo ilcoronavirus hame' , ha detto il grande attore italiano. ' Ringraziando Dio me la sono cavata con poco. Giusto ...

sportli26181512 : Christian De Sica: 'Il maledetto Covid ha colpito anche me' : L'attore ha confessato di essere rimasto positivo all… - PaolotiZ : RT @CicRosina: Alla fine arriverà Christian De Sica? - VanityFairIt : L'attore, che a dicembre sarà al cinema con «Un Natale su Marte», ha rivelato di aver contratto la malattia - angiuoniluigi : RT @fanpage: Christian De Sica ha avuto il #Covid19: 'Da quattro giorni sono negativo al tampone' - fanpage : Christian De Sica ha avuto il #Covid19: 'Da quattro giorni sono negativo al tampone' -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Sica

Anche Christian De Sica è stato colpito dal coronavirus e chiede agli italiani di non sottovalutare l’infezione. “ Il maledetto Covid-19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la sono cavata con una ...Christian De Sica ha rivelato di essere risultato positivo al Coronavirus e ha raccontato la sua esperienza con la malattia.