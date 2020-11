Christian De Sica: “Il Covid ha colpito anche me. Vi ricordo che è una bruttissima bestia” (Di lunedì 16 novembre 2020) Ha deciso di raccontarlo a tampone negativo, Christian De Sica: “Il maledetto coronavirus ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”: queste le parole dell’attore al Messaggero. Un messaggio, poi, per tutto: “In situazioni come questa bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora sto bene. Ma ricordo a tutti che il virus è una bruttissima bestia da cui bisogna difendersi… Alla fine l’atteggiamento responsabile avrà la meglio. Noi italiani siamo a volte insofferenti delle regole ma non cretini“. E non poteva mancare una parola per il settore del cinema che sta attraversando una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Ha deciso di raccontarlo a tampone negativo,De: “Il maledetto coronavirus hame. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”: queste le parole dell’attore al Messaggero. Un messaggio, poi, per tutto: “In situazioni come questa bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora sto bene. Maa tutti che il virus è unabestia da cui bisogna difendersi… Alla fine l’atteggiamento responsabile avrà la meglio. Noi italiani siamo a volte insofferenti delle regole ma non cretini“. E non poteva mancare una parola per il settore del cinema che sta attraversando una ...

