Christian de Sica e il covid 19 | “Il maledetto virus ha colpito anche me”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 16 novembre 2020) Si allunga ancora la lista di personaggi famosi che nelle ultime settimane hanno dovuto combattere contro il19 e hanno raccontato sui social quella che è stata la loro esperienza. Lo fanno per due motivi: il primo per dare speranza a tutte le persone preoccupate per le loro condizioni di salute; il secondo è per ricordare che non si è mai troppo prudenti. Ededalle pagine del Messaggero racconta la sua battaglia contro il19 che lo hase in una forma non troppo aggressiva: “Ringraziando Dio, me la sono cavata con una febbriciattola e una debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone“, ha spiegato l’attore, che nel gennaio ...