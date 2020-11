Chi era Eliška Junková | pioniera dell’automobilismo

Leggi su wired

(Di lunedì 16 novembre 2020) L’arrivo alla Targa Florio nel 1928 (foto: Wikipedia)Il doodle che campeggia sulla homepage di Google oggi, 16 novembre, è dedicato a Eliška Junková, considerata una delle donne pioniere dell’automobilismo. Nata esattamente 120 anni fa, a Olomouc, allora nella Moravia austriaca, Alžběta Pospíšilová (questo il suo nome di battesimo) proveniva da un’umile famiglia, ma appena sedicenne, quando ormai la sua terra natia dopo la Prima guerra mondiale era entrata a far parte della Repubblica cecoslovacca, iniziò a lavorare in banca. Fu così che conobbe colui che diventerà suo marito, il giovane banchiere Vincenc Junek: dopo alcuni viaggi in Europa, i due si ricongiunsero a Praga nel 1922 e si sposarono, mentre lui era diventato abbastanza ricco da assecondare le proprie passioni ...