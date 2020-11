Chi è Joan Mir, il campione del mondo di MotoGp (Di lunedì 16 novembre 2020) Il nuovo campione del mondo della MotoGp ha solo 23 anni. Più giovani dello spagnolo Joan Mir, che a Valencia ha vinto il suo primo titolo con una settimana di anticipo, solo due giganti: Marc Marquez, che aveva appena 20 anni e 8 mesi quando vinse, e Valentino Rossi (22 anni e 8 mesi). Fino a poche settimane fa tutti avrebbero scommesso per il titolo iridato su Fabio Quartararo, che però è caduto a Valencia dove è stato Morbidelli a tagliare per primo il traguardo. A Joan Mir é bastato invece il 7° posto per salire ai 171 punti che gli valgono il mondiale 2020. Malgrado la giovane età, il ragazzo di Palma di Maiorca, dove è nato il 1° settembre 1997, ha dimostrato determinazione e maturità, con un passo costante nel corso del campionato ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 16 novembre 2020) Il nuovodeldellaha solo 23 anni. Più giovani dello spagnoloMir, che a Valencia ha vinto il suo primo titolo con una settimana di anticipo, solo due giganti: Marc Marquez, che aveva appena 20 anni e 8 mesi quando vinse, e Valentino Rossi (22 anni e 8 mesi). Fino a poche settimane fa tutti avrebbero scommesso per il titolo iridato su Fabio Quartararo, che però è caduto a Valencia dove è stato Morbidelli a tagliare per primo il traguardo. AMir é bastato invece il 7° posto per salire ai 171 punti che gli valgono il mondiale 2020. Malgrado la giovane età, il ragazzo di Palma di Maiorca, dove è nato il 1° settembre 1997, ha dimostrato determinazione e maturità, con un passo costante nel corso del campionato ...

