Chi è Eugenio Gaudio, il nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria (Di lunedì 16 novembre 2020) Eugenio Gaudio è il nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria. La nomina arriva dopo le dimissioni del Commissario Giuseppe Zuccatelli, sollecitate dal ministro Roberto Speranza. “Il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi ed io l’ho fatto. E mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria” ha detto Zuccatelli, che da oggi lascia anche la guida degli ospedali di Catanzaro. Qualche ora dopo è arrivata l’ufficialità: al professor Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di origine cosentine, ... Leggi su tpi (Di lunedì 16 novembre 2020)è ilSanità. La nomina arriva dopo le dimissioni delGiuseppe Zuccatelli, sollecitate dal ministro Roberto Speranza. “Il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi ed io l’ho fatto. E mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in” ha detto Zuccatelli, che da oggi lascia anche la guida degli ospedali di Catanzaro. Qualche ora dopo è arrivata l’ufficialità: al professor, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di origine cosentine, ...

teresa_alessio : RT @Libero_official: Chi è Eugenio Guadio, nuovo commissario alla sanità in #Calabria: il governo pronto a coinvolgere anche Gino Strada co… - anna_annie12 : Chi è Eugenio Gaudio, l'ex rettore candidato a guidare la Sanità in Calabria - DavideOberta : RT @Libero_official: Chi è Eugenio Guadio, nuovo commissario alla sanità in #Calabria: il governo pronto a coinvolgere anche Gino Strada co… - Libero_official : Chi è Eugenio Guadio, nuovo commissario alla sanità in #Calabria: il governo pronto a coinvolgere anche Gino Strada… - occhio_notizie : Un nuovo commissario per la sanità della #Calabria -