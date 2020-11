Chi è Alberto Genovese, l’imprenditore napoletano fermato per violenza sessuale (Di lunedì 16 novembre 2020) Ha fondato Facile.it, vendendola per 100 milioni nel 2015 Alberto Genovese ha 43 anni ed è di origini napoletane. Da oltre 20 anni vive a Milano, dove si è laureato alla Bocconi. La sua carriera l’ha iniziata in una società di consulenza. Ha poi fondato Facile.it, che ha venduto per 100 milioni nel 2015, poi Prima Assicurazioni, lanciando anche varie startup nel mondo dell’economia digitale. L’imprenditore è stato fermato la sera del 7 novembre scorso dalla polizia a Milano: l’accusa è di violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di una giovane di 18 anni. La ragazza a ottobre, sarebbe stata la sua vittima nel corso di una festa in un appartamento nel centro di Milano. Le Feste nel superattico Le feste nel superattico di questo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 novembre 2020) Ha fondato Facile.it, vendendola per 100 milioni nel 2015ha 43 anni ed è di origini napoletane. Da oltre 20 anni vive a Milano, dove si è laureato alla Bocconi. La sua carriera l’ha iniziata in una società di consulenza. Ha poi fondato Facile.it, che ha venduto per 100 milioni nel 2015, poi Prima Assicurazioni, lanciando anche varie startup nel mondo dell’economia digitale. L’imprenditore è statola sera del 7 novembre scorso dalla polizia a Milano: l’accusa è die sequestro di persona nei confronti di una giovane di 18 anni. La ragazza a ottobre, sarebbe stata la sua vittima nel corso di una festa in un appartamento nel centro di Milano. Le Feste nel superattico Le feste nel superattico di questo ...

