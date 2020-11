Cesare Cremonini è il direttore artistico del nuovo numero di Vanity Fair (Di lunedì 16 novembre 2020) «Vivere». È questa la parola dalla quale Cesare Cremonini è partito per sviluppare il prossimo numero di Vanity Fair in edicola da mercoledì 18 novembre, numero che ha diretto con entusiasmo e voglia di fare. «Ho avuto libertà totale e artistica» spiega l’artista in un video pubblico su Instagram, ansioso di raccontare qualcosa di più di quello che vedremo tra le pagine del giornale. Leggi su vanityfair (Di lunedì 16 novembre 2020) «Vivere». È questa la parola dalla quale Cesare Cremonini è partito per sviluppare il prossimo numero di Vanity Fair in edicola da mercoledì 18 novembre, numero che ha diretto con entusiasmo e voglia di fare. «Ho avuto libertà totale e artistica» spiega l’artista in un video pubblico su Instagram, ansioso di raccontare qualcosa di più di quello che vedremo tra le pagine del giornale.

ViewStrategy : Il Brano della Settimana: '?????????????? ?????????? ???????????? ??????????' di Cesare Cremonini. ?? - Cremonini_Fan : Cesare sarà direttore del nuovo numero di @VanityFairIt !#GoCe - Gabri2283 : Cesare Cremonini - Una Come Te - RADIOEFFEITALIA : Cesare Cremonini - La nuova stella di Broadway - ultnora : @jemenfousoui @pastalsalmon is this cesare cremonini con la signora che faceva le pulizie a casa sua? -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Cremonini «Vivere», il nuovo numero di Vanity Fair diretto da Cesare Cremonini è un inno alla sopravvivenza Vanity Fair.it "Ballo" dei Lunapop papà bis: la prima foto dolcissima con il piccolo Tommaso

Nicola “Ballo” Balestri è diventato papà bis. Lo storico bassista dei Lunapop e attuale collaboratore di Cersare Cremonini, ha annunciato su Instagram la nascita del suo secondo figlio pubblicando uno ...

Cesare Cremonini e Malika Ayane: “Quando mi sono sposata ha reagito come un bambino”

L’intensa storia d’amore tra Malika Ayane e Cesare Cremonini sicuramente sarà rimasta nel cuore di molti. Bellissimi, innamorati come pochi, sempre sotto i riflettori, i due cantanti erano stati insie ...

Nicola “Ballo” Balestri è diventato papà bis. Lo storico bassista dei Lunapop e attuale collaboratore di Cersare Cremonini, ha annunciato su Instagram la nascita del suo secondo figlio pubblicando uno ...L’intensa storia d’amore tra Malika Ayane e Cesare Cremonini sicuramente sarà rimasta nel cuore di molti. Bellissimi, innamorati come pochi, sempre sotto i riflettori, i due cantanti erano stati insie ...