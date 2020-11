Catania, avv. Augello: “Debiti per 60 milioni di euro e trattativa con Tacopina a rischio. C’è piano B” (Di martedì 17 novembre 2020) L'avv. della Sigi Spa, società proprietaria del Calcio Catania, Giuseppe Augello intervenuto nel corso della trasmissione Corner su Telecolor, ha spiegato che i prossimi 15 giorni saranno decisivi per il passaggio del club nelle mani dell'imprenditore Joe Tacopina. "Abbiamo una piattaforma delineata con i legali dell'avv. italo-americano -ha affermato Augello-. La condizione è quella di ridurre il debito accumulato dalla vecchia gestione di circa 60 milioni di euro. Stiamo interloquendo con i creditori ma la trattativa è molto complicata. I debiti importanti sono con il Comune di Mascalucia e con l'agenzia delle entrate, poi ci sono anche molti professionisti, tra i quali diversi avvocati, vecchi organi sociali, banche e leasing, I prossimi 15 ... Leggi su itasportpress (Di martedì 17 novembre 2020) L'avv. della Sigi Spa, società proprietaria del Calcio, Giuseppeintervenuto nel corso della trasmissione Corner su Telecolor, ha spiegato che i prossimi 15 giorni saranno decisivi per il passaggio del club nelle mani dell'imprenditore Joe. "Abbiamo una piattaforma delineata con i legali dell'avv. italo-americano -ha affermato-. La condizione è quella di ridurre il debito accumulato dalla vecchia gestione di circa 60di. Stiamo interloquendo con i creditori ma laè molto complicata. I debiti importanti sono con il Comune di Mascalucia e con l'agenzia delle entrate, poi ci sono anche molti professionisti, tra i quali diversi avvocati, vecchi organi sociali, banche e leasing, I prossimi 15 ...

