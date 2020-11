Caso Calabria, ennesimo smacco. Gino Strada smentisce il tandem con Gaudio annunciato da Palazzo Chigi (Di lunedì 16 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 novembre (Italia/Mondo)Dopo la notizia clamorosa circolata nelle ultime ore che vede la terza nomina a commissario della Salute della Calabria ancora in bilico vista l’indagine aperta a carico di Eugenio Gaudio per concorso in turbativa, arriva uno altro macigno per la Calabria destinato ad alimentare quella che sembra ormai essere una maledizione per la regione alle prese con il Coronavirus. Gino Strada smentisce, con una lettera aperta, di essere mai stato chiamato ufficialmente da Palazzo Chigi a guidare la sanità calabrese insieme a Gaudio. Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem Gaudio-Strada a guidare la sanità in ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 novembre (Italia/Mondo)Dopo la notizia clamorosa circolata nelle ultime ore che vede la terza nomina a commissario della Salute dellaancora in bilico vista l’indagine aperta a carico di Eugenioper concorso in turbativa, arriva uno altro macigno per ladestinato ad alimentare quella che sembra ormai essere una maledizione per la regione alle prese con il Coronavirus., con una lettera aperta, di essere mai stato chiamato ufficialmente daa guidare la sanità calabrese insieme a. Apprendo dai media che ci sarebbe una guidare la sanità in ...

fattoquotidiano : Emergenza #COVID19: in Calabria arriva il nuovo commissario e scoppia il caso #Gaudio. Sul Fatto di domani approfon… - Agenzia_Ansa : Giuseppe Conte ha sentito il fondatore di Emergency Gino Strada. Il nome di Strada è stato proposto da esponenti M5… - petergomezblog : Zuccatelli nuovo commissario della sanità in Calabria. Bersaniano storico, nel 2018 si candidò con Leu. Il caso del… - tazio_c : RT @Open_gol: «Questo tandem non esiste. Ho dato la mia disponibilità a dare una mano ma dobbiamo ancora definire tutto», scrive Strada in… - ClaudioPace : Caso #Gaudio E se le competenze della sanità calabra ritornassero alla regione #Calabria? In fondo il fatto che in… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Calabria Caso Calabria, Massimo Giletti; "Ecco chi sono i vertici istituzionali in Calabria" La7 Commissario sanità in Calabria, Cannizzaro: 'Gaudio prima piccola vittoria'

"Salutiamo con gioia e grande fiducia la nomina del Prof. Gaudio" Con queste parole, chiosa l'Onorevole Cannizzaro. Anche lui esulta per la nomina del nuovo commissario.

Dopo la nomina del Prof. Eugenio Gaudio, la sanità calabrese ad un bivio nella scelta tra presente e futuro

In tanti anni di commissariamento la Calabria, a causa del forte indebitamento delle aziende sanitarie pubbliche, ha dovuto registrare la chiusura di tanti ospedali ed un forte taglio nel ridimensiona ...

"Salutiamo con gioia e grande fiducia la nomina del Prof. Gaudio" Con queste parole, chiosa l'Onorevole Cannizzaro. Anche lui esulta per la nomina del nuovo commissario.In tanti anni di commissariamento la Calabria, a causa del forte indebitamento delle aziende sanitarie pubbliche, ha dovuto registrare la chiusura di tanti ospedali ed un forte taglio nel ridimensiona ...