Caso Alberto Genovese, parla Belen Rodriguez: "Ho partecipato una sola volta alle sue feste" (Di lunedì 16 novembre 2020) Ci sarebbe anche il nome di Belen Rodriguez tra quelli avanzati da alcune ragazze presenti alle feste di Alberto Genovese, a Terrazza Sentimento. L'uomo e fondatore di Facile.it e Prima.it è stato arrestato lo scorso 7 novembre con le gravi accuse di violenza sessuale, spaccio e sequestro di persona. Ma quali erano i rapporti tra... L'articolo Caso Alberto Genovese, parla Belen Rodriguez: "Ho partecipato una sola volta alle sue feste" proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

