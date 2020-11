Carlos Tavares - Solo i costruttori più agili sopravvivranno alla svolta elettrica

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 16 novembre 2020) Il processo di elettrificazione porterà il settore automobilistico ad affrontare due fenomeni: nei prossimi dieci anni si assisterà da una parte a un crescente consolidamento, con operazioni di fusione analoghe a quella in corso tra la Fiat Chrysler e PSA, dall'altro a una serie di fallimenti. A tratteggiare questo quadro è, ad del gruppo PSA, nel corso di un evento online organizzato dReuters. La causa principale dei cambiamenti cui andrà incontro l'intero comparto è rappresentata dalle enormi spese da affrontare per sostenere il passaggio all'elettrico. Selezione darwiniana.ha quindi sottolineato come il settore andrà incontro, in sostanza, a una selezione darwiniana, in basequale a sopravvivere non sarà il ...