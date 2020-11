Campidoglio | buoni spesa | rigettato ricorso di Repas

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 novembre 2020) Roma – “Il Tar del Lazio conferma il buon operato dell’Amministrazione Capitolina in merito alla procedura di affidamento per la fornitura dei ticket distribuiti comealle famiglie in difficolta’ durante il lockdown.” “I giudici hanno infattiilpresentato dalla societa’Lunch Coupon Srl, ritenendo che ‘Roma Capitale abbia affidato la fornitura oggetto del presente giudizio nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio, imparzialita’ e buon andamento'”. Cosi’ in una nota il. “Trasparenza e zero spreco dei soldi pubblici. Questi sono i nostri principi, che applichiamo giorno dopo giorno nell’esclusivo interesse dei cittadini”, dichiara la Sindaca di ...