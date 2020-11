Campania zona rossa, ecco il modello di autocertificazione per gli spostamenti: SCARICA PDF (Di lunedì 16 novembre 2020) Campania zona rossa: ecco il modello di autocertificazione indispensabile per gli spostamenti necessari. Da ieri, domenica 15 novembre, e fino al 29 novembre (salvo proroghe), la seconda ondata di contagi da Covid 19 ha spinto il Governo ad inserire anche la Campania tra le zone rosse, quindi tra le regioni a maggior rischio. Tra le varie decisioni derivanti da tale provvedimento, quella principale riguarda il fatto che sia vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute: torna dunque indispensabile il modello di autocertificazione. SCARICA IL modello DI ... Leggi su 2anews (Di lunedì 16 novembre 2020)ildiindispensabile per glinecessari. Da ieri, domenica 15 novembre, e fino al 29 novembre (salvo proroghe), la seconda ondata di contagi da Covid 19 ha spinto il Governo ad inserire anche latra le zone rosse, quindi tra le regioni a maggior rischio. Tra le varie decisioni derivanti da tale provvedimento, quella principale riguarda il fatto che sia vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute: torna dunque indispensabile ildiILDI ...

