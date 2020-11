Calciomercato Napoli, si accende la pista Emerson: affare alla Bakayoko per Giuntoli (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Napoli non molla, anzi, rilancia per Emerson Palmieri e lo fa con una strategia che ha già pagato dalle parti di Castelvolturno. Giuntoli ha da tempo messo gli occhi sul terzino sinistro del Chelsea e sarebbe ormai pronto a sferrare l’assalto che verosimilmente si concretizzerà nelle prime battute del Calciomercato di gennaio. Dato molto … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Ilnon molla, anzi, rilancia perPalmieri e lo fa con una strategia che ha già pagato dalle parti di Castelvolturno.ha da tempo messo gli occhi sul terzino sinistro del Chelsea e sarebbe ormai pronto a sferrare l’assalto che verosimilmente si concretizzerà nelle prime battute deldi gennaio. Dato molto … L'articolo

cmdotcom : 'Ripresa post #Covid': l'#Abruzzo dà 6 milioni di euro al #Napoli di #DeLaurentiis - generacomplotti : RT @areanapoliit: Cammaroto: 'Circola una fake news su Koulibaly! Il Napoli vuole Palmieri in prestito' - infoitsport : Calciomercato Juventus, scambio in arrivo con il Napoli? - FaCa1992 : Bella l'intesa Insigne-Locatelli-Emerson... #calciomercato #Napoli - sscalcionapoli1 : Napoli, a gennaio tentativo per Emerson Palmieri, Koulibaly non si muove, Bernardeschi non è più un obiettivo, ulti… -