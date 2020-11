Calciomercato Juventus, largo ai giovani: tre nomi per Pirlo (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Calciomercato della Juventus non è mai stato così attento ai giovani come in questo biennio. Un po’ per necessita virtù, dato che il Covid ha ridimensionato gli sforzi di compravendita di tutte le società, e un po’ per merito di Andrea Pirlo. Con Frabotta e Portanova, l’allenatore bianconero ha confermato quel “largo ai giovani” di cui Andrea Agnelli si è fatto promotore. Ecco perché il ds bianconero Fabio Paratici avrebbe aggiornato la propria lista per il Calciomercato di giugno e gennaio, aumentando il numero di calciatori di prospettiva da regalare alla Juventus. Tra i soliti noti, inoltre, spunta anche una ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Ildellanon è mai stato così attento aicome in questo biennio. Un po’ per necessita virtù, dato che il Covid ha ridimensionato gli sforzi di compravendita di tutte le società, e un po’ per merito di Andrea. Con Frabotta e Portanova, l’allenatore bianconero ha confermato quel “ai” di cui Andrea Agnelli si è fatto promotore. Ecco perché il ds bianconero Fabio Paratici avrebbe aggiornato la propria lista per ildi giugno e gennaio, aumentando il numero di calciatori di prospettiva da regalare alla. Tra i soliti noti, inoltre, spunta anche una ...

