Calciomercato Juventus | dall’Ajax il nuovo Lukaku | lo consiglia Raiola

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 16 novembre 2020) Lapotrebbe presto aggiungere alla propria rosa un altro calciatore della “scuderia” di Mino. Il potente agente italo-olandese controlla la maggior parte dei talenti provenienti dai Paesi Bassi, tra cui uno di quelli con il futuro più luminoso: Matthijs de Ligt, giunto in Italia durante ilestivo 2019 proprio alla Juve. Il difensore arrivava dall’Ajax da dove potrebbe anche arrivare un giovane attaccante molto interessante che in patria accostano per fisico e movenze, sia a Romeluche a Klaas-Jan Huntelaar. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, non solo Gravenberch: Paratici pronto a scatenarsi LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Dybala ha deciso: il punto sul suo futuro Mino, noto agente tra gli altri di Donnarumma, Pogba e ...