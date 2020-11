Calciomercato, Inter pronta all’offerta per Romero della Juventus: le cifre (Di lunedì 16 novembre 2020) Cristian Romero ha iniziato la stagione su ottimi livelli con la maglia dell’Atalanta tanto da essersi preso la titolarità senza più lasciarla, confermando la sua bravura nel disimpegnarsi in una difesa a 3 molto aggressiva e alta come quella di Gasperini. La Juventus lo ha ceduto questa estate in prestito biennale alla Dea per 2 milioni, con la possibilità che gli orobici lo riscattino pagandone altri 16 alla Juve. I bianconeri, attuali detentori del cartellino, dovrebbero presto ricevere un’offerta dall’Inter, fortemente Interessata al ragazzo per il Calciomercato di gennaio. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, non solo Gravenberch: Paratici pronto a scatenarsi LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Dybala ha deciso: il punto sul suo futuro Cristian ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Cristianha iniziato la stagione su ottimi livelli con la maglia dell’Atalanta tanto da essersi preso la titolarità senza più lasciarla, confermando la sua bravura nel disimpegnarsi in una difesa a 3 molto aggressiva e alta come quella di Gasperini. Lalo ha ceduto questa estate in prestito biennale alla Dea per 2 milioni, con la possibilità che gli orobici lo riscattino pagandone altri 16 alla Juve. I bianconeri, attuali detentori del cartellino, dovrebbero presto ricevere un’offerta dall’, fortementeessata al ragazzo per ildi gennaio. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, non solo Gravenberch: Paratici pronto a scatenarsi LEGGI ANCHE: Mercato Juve, Dybala ha deciso: il punto sul suo futuro Cristian ...

sportli26181512 : Gervinho: 'A Parma mi diverto ancora, faremo il punto a fine stagione'. E l'Inter...: L'attaccante del Parma...… - sportli26181512 : Laurea alla prova del nove: Bastoni è un top, l'Inter corre per blindarlo: Ormai gli indizi si sprecano, come se ce… - infoitsport : Calciomercato Inter, caccia tra i pali: è cominciato il dopo-Handanovic - ChristianBolo11 : RT @cmdotcom: Laurea alla prova del nove: #Bastoni è un top, l'#Inter corre per blindarlo - cmdotcom : Laurea alla prova del nove: #Bastoni è un top, l'#Inter corre per blindarlo -