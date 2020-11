Calabria, terzo infortunio: dimesso Zuccatelli, Gaudio (con Strada) il nuovo commissario: ma è indagato (Di lunedì 16 novembre 2020) Il commissario ad acta per il piano di rientro della Sanità calabrese, Giuseppe Zuccatelli, ha rimesso l'incarico, riferendo di aver ricevuto una telefonata del ministro della Salute, Roberto Speranza,... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 16 novembre 2020) Ilad acta per il piano di rientro della Sanità calabrese, Giuseppe, ha rimesso l'incarico, riferendo di aver ricevuto una telefonata del ministro della Salute, Roberto Speranza,...

Martina95190659 : RT @Ignazio_LaRussa: #GinoStrada commissario per la Sanità in Calabria? Il governo è al terzo tentativo: dopo l'inadeguato era arrivato il… - dontealberto : RT @Ignazio_LaRussa: #GinoStrada commissario per la Sanità in Calabria? Il governo è al terzo tentativo: dopo l'inadeguato era arrivato il… - ilbarone1967 : RT @Ignazio_LaRussa: #GinoStrada commissario per la Sanità in Calabria? Il governo è al terzo tentativo: dopo l'inadeguato era arrivato il… - Belzebu6663 : Breve storia dei commissari alla Sanita calabrese dei governi #Conte : il primo un cretino incapace. Il secondo un… -