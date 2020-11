Calabria, neo commissario Gaudio indagato: Procura valuta archiviazione (Di lunedì 16 novembre 2020) Il nuovo commissario per la sanità calabrese Eugenio Gaudio è indagato dalla Procura di Catania nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi truccati all’università. Come scrive il quotidiano ‘Domani’ Gaudio aveva ricevuto l’avviso di conclusione indagine e subito dopo era stato interrogato. L’inchiesta nella quale è coinvolto Gaudio è stata avviata nel 2019 dal Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro e dalla pm Raffaella Vinciguerra. Sono 66 le persone coinvolte tra cui molti esponenti del mondo universitario etneo. “In questa indagine Gaudio è indagato per alcune telefonate nelle quali parlavano di lui, il reato è il concorso in ... Leggi su udine20 (Di lunedì 16 novembre 2020) Il nuovoper la sanità calabrese Eugeniodalladi Catania nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi truccati all’università. Come scrive il quotidiano ‘Domani’aveva ricevuto l’avviso di conclusione indagine e subito dopo era stato interrogato. L’inchiesta nella quale è coinvoltoè stata avviata nel 2019 daltore di Catania Carmelo Zuccaro e dalla pm Raffaella Vinciguerra. Sono 66 le persone coinvolte tra cui molti esponenti del mondo universitario etneo. “In questa indagineper alcune telefonate nelle quali parlavano di lui, il reato è il concorso in ...

Adnkronos : #Calabria, neo commissario #Gaudio indagato: Procura valuta archiviazione - fanpage : Il neo-commissario per la Sanità in Calabria, Eugenio #Gaudio, è indagato dalla procura di Catania. - fanpage : ?? Ultim'ora Si fa sempre più forte il nome di Gino Strada. - atestaltasempre : RT @francescatotolo: Il neo commissario alla Sanità della #Calabria Eugenio Gaudio è indagato dalla Procura di Catania nell'ambito dell'inc… - Milo20i : RT @fanpage: Il neo-commissario per la Sanità in Calabria, Eugenio #Gaudio, è indagato dalla procura di Catania. -