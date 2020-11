Calabria | neo commissario Gaudio indagato | Procura Catania valuta archiviazione

(Di lunedì 16 novembre 2020) Palermo, 16 nov. (Adnkronos) – Il nuovoper la sanità calabrese Eugeniodalladinell’ambito dell’inchiesta sui concorsi truccati all’università. Come scrive il quotidiano ‘Domani’aveva ricevuto l’avviso di conclusione indagine e subito dopo era stato interrogato. L’inchiesta nella quale è coinvoltoè stata avviata nel 2019 daltore diCarmelo Zuccaro e dalla pm Raffaella Vinciguerra. Sono 66 le persone coinvolte tra cui molti esponenti del mondo universitario etneo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Adnkronos : #Calabria, neo commissario #Gaudio indagato: Procura valuta archiviazione - fanpage : ?? Ultim'ora Si fa sempre più forte il nome di Gino Strada. - RitaChiaro : RT @ImolaOggi: Palazzo Chigi lo ha appena nominato alla sanità. Calabria: il neo commissario Gaudio è indagato a Catania nell'ambito di un'… - Ocagiuliva4 : RT @ImolaOggi: Palazzo Chigi lo ha appena nominato alla sanità. Calabria: il neo commissario Gaudio è indagato a Catania nell'ambito di un'… - manu_etoile : RT @ImolaOggi: Palazzo Chigi lo ha appena nominato alla sanità. Calabria: il neo commissario Gaudio è indagato a Catania nell'ambito di un'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria neo

Il Fatto Quotidiano

Palermo, 16 nov. (Adnkronos) - Il nuovo commissario per la sanità calabrese Eugenio Gaudio è indagato dalla Procura di Catania nell’ambito ...16 Novembre 2020 15:17. Klaus Davi espone il proprio pensiero sulle ultime vicende che hanno messo sotto i riflettori nazionali la sanità in Calabria. Proprio in questi minuti è ufficiale, si è ...