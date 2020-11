Calabria: memoria Gaudio a pm, 'rettore non ha rivestito ruolo in due vicende concorsuali' (Di lunedì 16 novembre 2020) Palermo, 16 nov. (Adnkronos) - "E' ben chiaro già dalla lettura stessa della imputazione provvisoria che il professor Gaudio non ha rivestito alcun ruolo, di alcun genere, nelle due vicende concorsuali. Egli esercita le proprie funzioni in un Ateneo diverso da quello catanese e, seppure richiesto circa la propria eventuale disponibilità quale docente a ciò titolato, non ha fatto parte di nessuna delle Commissioni esaminatrici dei due concorsi oggetto della imputazione". Inizia così la memoria difensiva dei legali dell'ex rettore dell'Università de La Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio, da oggi neo commissario alla Sanità in Calabria. Il docente è accusato nell'ambito dell'inchiesta sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Palermo, 16 nov. (Adnkronos) - "E' ben chiaro già dalla lettura stessa della imputazione provvisoria che il professornon haalcun, di alcun genere, nelle due. Egli esercita le proprie funzioni in un Ateneo diverso da quello catanese e, seppure richiesto circa la propria eventuale disponibilità quale docente a ciò titolato, non ha fatto parte di nessuna delle Commissioni esaminatrici dei due concorsi oggetto della imputazione". Inizia così ladifensiva dei legali dell'exdell'Università de La Sapienza di Roma, Eugenio, da oggi neo commissario alla Sanità in. Il docente è accusato nell'ambito dell'inchiesta sui ...

Palermo, 16 nov. (Adnkronos) - "E’ ben chiaro già dalla lettura stessa della imputazione provvisoria che il professor Gaudio non ha rivestito alcun ruolo, di alcun genere, nelle due vicende concorsual ...

Zuccatelli si dimette da commissario della Sanità in Calabria

Il manager, a lungo a Ferrara, al centro del fuoco incrociato della politica: «Ho accolto la ichiesta del ministro» ...

Il manager, a lungo a Ferrara, al centro del fuoco incrociato della politica: «Ho accolto la ichiesta del ministro» ...