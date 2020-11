Calabria, il nuovo commissario alla Sanità è Eugenio Gaudio (Di lunedì 16 novembre 2020) Eugenio Gaudio, rettore de La Sapienza, sarà il nuovo commissario alla Sanità della Calabria. Gino Strada sarà parte della squadra Sembrava tutto indirizzato verso Gino Strada. E invece, la Calabria avrà un altro commissario alla Sanità. Si tratta di Eugenio Gaudio, rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza“. Lo riferiscono fonti di Governo. Anche Gino Strada, sulla cui nomina si erano espressi in molti a favore, ha confermato la disponibilità di far parte della squadra, anche con delega speciale. I due nomi autorevoli, sottolineano ancora da Palazzo Chigi, che si spera possano aiutare la sanità calabrese a ... Leggi su zon (Di lunedì 16 novembre 2020), rettore de La Sapienza, sarà ilSanità della. Gino Strada sarà parte della squadra Sembrava tutto indirizzato verso Gino Strada. E invece, laavrà un altroSanità. Si tratta di, rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza“. Lo riferiscono fonti di Governo. Anche Gino Strada, sulla cui nomina si erano espressi in molti a favore, ha confermato la disponibilità di far parte della squadra, anche con delega speciale. I due nomi autorevoli, sottolineano ancora da Palazzo Chigi, che si spera possano aiutare la sanità calabrese a ...

TgLa7 : #EugenioGaudio, ex rettore della Sapienza, dovrebbe essere il nuovo #commissario alla #sanità in #Calabria. La nomi… - TgLa7 : #EugenioGaudio è il nuovo commissario alla sanità in #Calabria. La decisione è stata assunta dal Cdm. #GinoStrada h… - StefanoFeltri : +++ Un'ottima scelta da parte del governo... Eugenio Gaudio nuovo commissario per la sanità in Calabria indagato a… - Notiziedi_it : Sanità, Eugenio Gaudio nuovo commissario in Calabria - GeneRossini : Gaudium magnum stocazzo -