Calabria, i legali del neo commissario alla Sanità Gaudio: “Il rettore non aveva ruoli nei concorsi” (Di lunedì 16 novembre 2020) Non c’è pace per il commissario alla Sanità in Calabria. Dopo le dimissioni obbligate di Zuccatelli e Cotticelli, il nuovo commissario appena nominato dal governo, l’ex rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, è già finito nella polemica. Si perché è attualmente indagato a Catania nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi truccati all’università etnea. L’accusa a suo carico è di turbata libertà del procedimento, notificata a luglio all’ex rettore e a un’altra cinquantina di indagati con l’avviso di chiusura indagini, fascicolo stralcio dell’inchiesta principale. La difesa dei legali del neo commissario ... Leggi su blogo (Di lunedì 16 novembre 2020) Non c’è pace per ilSanità in. Dopo le dimissioni obbligate di Zuccatelli e Cotticelli, il nuovoappena nominato dal governo, l’exdella Sapienza Eugenio, è già finito nella polemica. Si perché è attualmente indagato a Catania nell’ambito dell’inchiesta sui concorsi truccati all’università etnea. L’accusa a suo carico è di turbata libertà del procedimento, notificata a luglio all’exe a un’altra cinquantina di indagati con l’avviso di chiusura indagini, fascicolo stralcio dell’inchiesta principale. La difesa deidel neo...

Condividi questo articolo:Palermo, 16 nov. (Adnkronos) – “E’ ben chiaro già dalla lettura stessa della imputazione provvisoria che il professor Gaudio non ha rivestito alcun ruolo, di alcun genere, ne ...

Condividi questo articolo:Palermo, 16 nov. (Adnkronos) – "E' ben chiaro già dalla lettura stessa della imputazione provvisoria che il professor Gaudio non ha rivestito alcun ruolo, di alcun genere, ne ...