Calabria | è Gaudio il nuovo Commissario Gino Strada | Il mio tandem con lui non esiste

AGI - Eugenio Gaudio, ex rettore dell'università la Sapienza, è stato nominato nuovo Commissario ad acta della sanità calabrese dopo le dimissioni di Giuseppe Zuccatelli. Caustico il commento di Gino Strada, anche lui in odore di nomina a Commissario 'in tandem' proprio con Gaudio: "Apprendo dai media che ci sarebbe un tandem Gaudio-Strada a guidare la sanità in Calabria. Questo tandem semplicemente non esiste", scrive su Facebook il medico fondatore di Emergency. "Ribadisco - sottolinea Strada - di aver dato al Presidente del Consiglio la mia ...

