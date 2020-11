Calabria, Eugenio Gaudio nuovo commissario. Gino Strada consulente (Di lunedì 16 novembre 2020) E’ arrivata la conferma sulla nomina di Eugenio Gaudio come commissario della Calabria. A Gino Strada andrà il ruolo di consulente. E’ arrivata pochi istanti fa la conferma sul commissario della Calabria. Si tratta di Eugenio Gaudio, rettore uscente dell’Università La Sapienza di Roma. Dopo giorni di indecisioni e di polemiche, alla fine è arrivata … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 16 novembre 2020) E’ arrivata la conferma sulla nomina dicomedella. Aandrà il ruolo di. E’ arrivata pochi istanti fa la conferma suldella. Si tratta di, rettore uscente dell’Università La Sapienza di Roma. Dopo giorni di indecisioni e di polemiche, alla fine è arrivata … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

