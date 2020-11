Calabria, Eugenio Gaudio nuovo commissario alla sanità (Di lunedì 16 novembre 2020) L'incarico è stato affidato a Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', nativo di Cosenza Leggi su today (Di lunedì 16 novembre 2020) L'incarico è stato affidato a, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', nativo di Cosenza

fattoquotidiano : Eugenio Gaudio, il nuovo commissario alla Sanità in Calabria è indagato nell’inchiesta sui concorsi all’università… - repubblica : Calabria, Zuccatelli dà le dimissioni su richiesta di Speranza. Arriva Eugenio Gaudio in tandem con Gino Strada - carlaruocco1 : 'BILANCI DI EMERGENCY SONO SUL NOSTRO SITO, QUELLI DELLA LEGA IN PROCURA' Auguri a Gino Strada e Eugenio #Gaudio p… - marisavillani : RT @Diego_Pretini: #Gaudio, l'incredibile affanno del governo per trovare un commissario senza un qualche problema - pietro_busacca : RT @florastr: ALLA FINE è spuntato un altro nome quello di Eugenio Gaudio medico chirurgo ex rettore della Sapienza, quale possibile design… -