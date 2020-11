Calabria: Eugenio Gaudio nuovo commissario alla Sanità, ma è indagato. Delega speciale per Gino Strada (Di lunedì 16 novembre 2020) Dopo le prime indiscrezioni delle scorse ore, arriva la conferma ufficiale: è Eugenio Gaudio , ex rettore dell'università La Sapienza, il nuovo commissario alla Sanità della Calabria dopo le ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 novembre 2020) Dopo le prime indiscrezioni delle scorse ore, arriva la conferma ufficiale: è, ex rettore dell'università La Sapienza, ilSanità delladopo le ...

