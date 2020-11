Calabria: Eugenio Gaudio (ex rettore La Sapienza) è il nuovo commissario Covid (Di lunedì 16 novembre 2020) Eugenio Gaudio sarà il nuovo commissario alla sanità in Calabria. Oggi il Consiglio dei ministri, dopo le rumorose dimissioni di Zuccarelli e prima ancora di Cotticelli, ha deciso a chi affidare la gestione dell’emergenza Covid in regione, affidando l’incarico a Gaudio, rettore uscente dell’Università La Sapienza di Roma. È saltata quindi l’ipotesi Gino Strada, fortemente caldeggiata dal Movimento 5 Stelle e che aveva l’appoggio anche di Matteo Renzi e del premier Giuseppe Conte. Il fondatore di Emergency però potrebbe affiancare il nuovo commissario Eugenio Gaudio con un ruolo di consulente esterno. (in ... Leggi su blogo (Di lunedì 16 novembre 2020)sarà ilalla sanità in. Oggi il Consiglio dei ministri, dopo le rumorose dimissioni di Zuccarelli e prima ancora di Cotticelli, ha deciso a chi affidare la gestione dell’emergenzain regione, affidando l’incarico auscente dell’Università Ladi Roma. È saltata quindi l’ipotesi Gino Strada, fortemente caldeggiata dal Movimento 5 Stelle e che aveva l’appoggio anche di Matteo Renzi e del premier Giuseppe Conte. Il fondatore di Emergency però potrebbe affiancare ilcon un ruolo di consulente esterno. (in ...

