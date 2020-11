Calabria | Caiazza difensore Gaudio | ‘buoni motivi per ritenere imminente archiviazione’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 novembre 2020) Palermo, 16 nov. (Adnkronos) – L’avvocato Giandomenicodell’ex rettore della Sapienza di Roma e nuovo commissario per la Sanità in, Eugenio, all’Adnkronos spiega come “vi siano buoniperche possa esservi unarichiesta di archiviazione. Nelle intercettazioni Eugeniodice a chi gli propone di presiedere la commissione: se partecipa il premio Nobel con me vince il premio Nobel”. A dimostrazione di comepremiasse ovviamente il merito”. L'articolo, ‘buoniper...