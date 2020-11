Calabria, bomba nel governo: Renzi vuole Gino Strada, Zuccatelli resta attaccato alla poltrona (Di lunedì 16 novembre 2020) Un bel pasticcio, per il governo, questa faccenda della sanità calabrese. Se non si rischia la crisi, poco ci manca. Anche perché dopo la disponibilità manifestata da Gino Strada ad accettare una nomina come commissario straordinario, c’è da mandare via, dopo Cotticelli, anche Giuseppe Zuccatelli, il fedelissimo del ministro Speranza già nominato. E che, a quanto sostiene Open, non avrebbe alcuna intenzione di dimettersi. “Intervistato a Buongiorno Regione dalla Tgr Rai calabrese, Zuccatelli ha risposto alle polemiche scoppiate dopo la diffusione di alcuni video in cui diceva che «le mascherine non servono a un ca***» e illustrava le sue personali teorie su come fosse necessario contagiarsi con il Coronavirus ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 novembre 2020) Un bel pasticcio, per il, questa faccenda della sanità calabrese. Se non si rischia la crisi, poco ci manca. Anche perché dopo la disponibilità manifestata daad accettare una nomina come commissario straordinario, c’è da mandare via, dopo Cotticelli, anche Giuseppe, il fedelissimo del ministro Speranza già nominato. E che, a quanto sostiene Open, non avrebbe alcuna intenzione di dimettersi. “Intervistato a Buongiorno Regione dTgr Rai calabrese,ha risposto alle polemiche scoppiate dopo la diffusione di alcuni video in cui diceva che «le mascherine non servono a un ca***» e illustrava le sue personali teorie su come fosse necessario contagiarsi con il Coronavirus ...

CaioGCM : RT @SecolodItalia1: Calabria, bomba nel governo: Renzi vuole Gino Strada, Zuccatelli resta attaccato alla poltrona - SecolodItalia1 : Calabria, bomba nel governo: Renzi vuole Gino Strada, Zuccatelli resta attaccato alla poltrona… - az0068 : @matteorenzi caro bomba, in calabria serve un manager con i contro cazzi non un gino strada. altra occasione persa per tacere. - Antonio22024399 : Giletti.Calabria.Nelle sue trasmissioni mi viene in mente la mia autobiografia dal titolo fatidico e fortemente att… - claudioh725 : RT @CosenzaChannel: ll senatore Nicola #Morra: «Pronti a non votare il Decreto Calabria, qualora il Governo decida di non puntare su Gino #… -