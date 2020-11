Buste paga | pensioni e assegno unico | cosa cambia nel 2021

(Di lunedì 16 novembre 2020) Il Cdm ha approvato il testo della legge di bilancio: confermato il taglio del cuneo fiscale, tra le novità da segnalare l'introduzione del cashback e del bonus per i figli. Stanziati 4 miliardi per ...

“Cinque euro e novantacinque centesimi è il compenso per un'ora di straordinario di un poliziotto: le divise ormai sono le prime vittime del 'caporalato' di Stato” così scrive in una nota inviata al m ...(Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo della manovra da inserire in Legge di Bilancio. È quanto riferisce Ansa riportando le parole del ministro per i Rapporti con il ...