Bosnia-Italia, quattro precedenti tra le due Nazionali: azzurri in vantaggio (Di lunedì 16 novembre 2020) Mercoledì ultimo atto del gruppo A della Nations League: l’Italia affronta la Bosnia. Una vittoria darebbe il pass per le finals agli azzurri Mercoledì l’Italia guidata ancora da Evani (il ct Roberto Mancini non si è negativizzato) proverà a strappare il pass per le final di Nations League. Sono quattro i precedenti tra Italia e Bosnia: due vittoria per l’Italia (2-1 a Torino e 3-0 a Zenica nel 2019), ed il pareggio di Firenze di due mesi fa. Un solo ko per gli azzurri, in amichevole, nel 1996. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Mercoledì ultimo atto del gruppo A della Nations League: l’affronta la. Una vittoria darebbe il pass per le finals agliMercoledì l’guidata ancora da Evani (il ct Roberto Mancini non si è negativizzato) proverà a strappare il pass per le final di Nations League. Sonotra: due vittoria per l’(2-1 a Torino e 3-0 a Zenica nel 2019), ed il pareggio di Firenze di due mesi fa. Un solo ko per gli, in amichevole, nel 1996. Leggi su Calcionews24.com

