Borse europee toniche Piazza Affari maglia rosa

(Teleborsa) – Si confermano toniche le principali Borse europee in scia alle piazze asiatiche sostenute dal maxi accordo di interscambio commerciale siglato tra i Paesi dell'area nel fine settimana. Intanto l'evoluzione della pandemia resta sotto i riflettori degli investitori. Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,185. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.893,7 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,57%. Invariato lo spread, che si posiziona a +117 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,60%. Nello scenario borsistico europeo resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,62%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello ...

Borse 16 novembre, i mercati europei aprono in rialzo sulla spinta degli indici cinesi. Milano guadagna l'1,1 per cento.

Borsa italiana sui massimi da marzo a metà mattinata, FTSE MIB +1,2%. In verde anche le altre piazze europee, EURO STOXX 50 +0,8%. (SF – www.ftaonline.com) ...

Borse 16 novembre, i mercati europei aprono in rialzo sulla spinta degli indici cinesi. Milano guadagna l'1,1 per cento.Borsa italiana sui massimi da marzo a metà mattinata, FTSE MIB +1,2%. In verde anche le altre piazze europee, EURO STOXX 50 +0,8%. (SF – www.ftaonline.com) ...