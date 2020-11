Boris Johnson in autoisolamento: “Sta bene”. Ha visto un deputato poi positivo. Londra vuole arrivare a 600mila tamponi al giorno (Di lunedì 16 novembre 2020) Il premier del Regno Unito Boris Johnson è di nuovo in autoisolamento dopo un contatto con un deputato, Lee Anderson, risultato poi positivo al Covid. Come si ricorderà Johnson aveva contratto il virus in forma grave in primavera, fino ad essere ricoverato in terapia intensiva. In questo caso la procedura è solo di cautela: sta bene e non ha sintomi, spiega il portavoce, continuerà a lavorare dalla sua residenza di Downing Street, “in particolare per guidare la risposta governativa alla pandemia”. Johnson aveva incontrato Anderson in una riunione con i parlamentari Tory. Il ministro della Sanità inglese, Matt Hancock, intervenuto a una radio nazionale in mattinata, ha glissato sul possibile mancato distanziamento di 2 metri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Il premier del Regno Unitoè di nuovo indopo un contatto con un, Lee Anderson, risultato poial Covid. Come si ricorderàaveva contratto il virus in forma grave in primavera, fino ad essere ricoverato in terapia intensiva. In questo caso la procedura è solo di cautela: sta bene e non ha sintomi, spiega il portavoce, continuerà a lavorare dalla sua residenza di Downing Street, “in particolare per guidare la risposta governativa alla pandemia”.aveva incontrato Anderson in una riunione con i parlamentari Tory. Il ministro della Sanità inglese, Matt Hancock, intervenuto a una radio nazionale in mattinata, ha glissato sul possibile mancato distanziamento di 2 metri ...

