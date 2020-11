Bonus filiera Made in Italy, domande al via (Di lunedì 16 novembre 2020) (Teleborsa) – Al via il Bonus di filiera per menu 100% Made in Italy nei ristoranti duramente colpiti dall’emergenza Covid a 10 anni esatti dal riconoscimento UNESCO della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell’umanità. Lo rende noto Coldiretti nel sottolineare che sarà possibile presentare le domande fino al 28 novembre 2020. Per la prima volta si interviene in modo integrato dal campo alla tavola con un Bonus che a cascata sostiene, insieme alla ristorazione, anche l’industria alimentare e l’agricoltura italiana e contribuisce a salvare il patrimonio di prodotti nazionali alla base della dieta mediterranea che ha subito un duro colpo dal taglio del 48% dei consumi fuori casa degli italiani nel 2020, secondo l’analisi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 16 novembre 2020) (Teleborsa) – Al via ildiper menu 100%innei ristoranti duramente colpiti dall’emergenza Covid a 10 anni esatti dal riconoscimento UNESCO della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell’umanità. Lo rende noto Coldiretti nel sottolineare che sarà possibile presentare lefino al 28 novembre 2020. Per la prima volta si interviene in modo integrato dal campo alla tavola con unche a cascata sostiene, insieme alla ristorazione, anche l’industria alimentare e l’agricoltura italiana e contribuisce a salvare il patrimonio di prodotti nazionali alla base della dieta mediterranea che ha subito un duro colpo dal taglio del 48% dei consumi fuori casa degli italiani nel 2020, secondo l’analisi ...

