Bisceglie | l’amarezza del ds Scuotto | “Covid? Stiamo vivendo un dramma | così campionato falsato”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 16 novembre 2020) Livio, direttore sportivo del, ha fornito un aggiornamento sulla situazione Covid-19 che ha afflitto la compagine pugliese.Il club nerazzurro che a inizio stagione ha anche superato per 2-1 il Palermo di Roberto Boscaglia al momento non può contare sul numero minimo di calciatori previsto per disputare una gara ufficiale. caption id="attachment 956371" align="aligncenter" width="1043" "Quasi sicuramente si andrà verso il rinvio della gara con l'Avellino perché abbiamo 7 calciatori in rosa, non arriviamo neanche ai 13 richiesti per una partita. Non ci sono neanche i tempi per avere i risultati dei tamponi e svolgere le visite di controllo, dobbiamo capire tra oggi e domani quanti si negativizzeranno, non ce la faremo mai entro mercoledì. Ci sono giocatori che non si allenano da ...