Biden, prima avremo transizione prima avremo vaccino (Di lunedì 16 novembre 2020) (ANSA) - WASHINGTON, 16 NOV - "prima avremo un piano per la transizione, prima potremo andare avanti sulla strada del vaccino": lo ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, denunciando come gli stati Usa siano in enorme difficoltà con i costi della ...

Usa, Biden: "Prima avremo piano del vaccino, prima la transizione andrà avanti"

(LaPresse) "E' una grande notizia che Moderna e Pfizer abbiano entrambe trovato un vaccino con alte percentuali di successo". A dichiararlo è il presidente eletto degli Usa Joe Biden in un discorso su ...

