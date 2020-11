Basta ipocrisie e caricature. Ecco cosa ha detto Fico agli Stati Generali del M5S (Di lunedì 16 novembre 2020) Ciao a tutti. Vi leggo le mie considerazioni perché le cose da dire sono tante e il tempo poco. Siamo finalmente arrivati a questo momento di confronto. Ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato, a partire da Vito Crimi. Si parla molto di ritorno alle origini, ma secondo me è un po’ ipocrita ridurre a questo la riflessione sulle criticità di un Movimento, cresciuto tanto e molto in fretta. Siamo entrati nelle istituzioni e abbiamo vissuto le contraddizioni del passaggio dalle piazze ai palazzi, da opposizione a forza di governo. Riconoscerlo non significa rinnegare le origini, ma evolvere tenendo fede all’essenza del progetto. Una comunità che si pone dubbi e cerca sintesi ha un futuro davanti a sé. Se vive di slogan e dogmi, è Statica e resta nel passato. Non ho mai nascosto le mie perplessità su alcune ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 novembre 2020) Ciao a tutti. Vi leggo le mie considerazioni perché le cose da dire sono tante e il tempo poco. Siamo finalmente arrivati a questo momento di confronto. Ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato, a partire da Vito Crimi. Si parla molto di ritorno alle origini, ma secondo me è un po’ ipocrita ridurre a questo la riflessione sulle criticità di un Movimento, cresciuto tanto e molto in fretta. Siamo entrati nelle istituzioni e abbiamo vissuto le contraddizioni del passaggio dalle piazze ai palazzi, da opposizione a forza di governo. Riconoscerlo non significa rinnegare le origini, ma evolvere tenendo fede all’essenza del progetto. Una comunità che si pone dubbi e cerca sintesi ha un futuro davanti a sé. Se vive di slogan e dogmi, èca e resta nel passato. Non ho mai nascosto le mie perplessità su alcune ...

