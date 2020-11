Basket femminile | Qualificazioni Europei 2021 | Italia | una doppia vittoria di importanza immensa

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 novembre 2020) Tutto il weekend della bolla di Riga, per le azzurre, si può riassumere in un momento fotograficamente molto ben rappresentato: l’urlo, in mezzo al campo, di Sabrina Cinili e Martina Bestagno durante la partita contro la Repubblica Ceca. Quell’urlo che tutta l’cestistica fa con loro, perché la Nazionale di Lino Lardo si è letteralmente tirata fuori con le proprie mani da una potenziale situazione difficilissima battendo non soltanto la Romania, ma anche le ceche. Due partite, queste, profondamente diverse. Quella con la Romania si è basata soprattutto sulle quattro triple iniziali di Francesca Pan, che hanno indirizzato tutto fin da subito, e sulle ottime percentuali delle azzurre, figlie di una partita molto impostata verso la produzione offensiva. Contro la Repubblica Ceca, invece, si è trattato di mettere la ...