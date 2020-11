Basket, EuroCup 2020-2021: modificato il calendario dalle Top 16 alla finale per adattarlo al tempo del Covid-19 (Di lunedì 16 novembre 2020) Il calendario dell’edizione 2020-2021 di EuroCup è stato modificato dalle Top 16 in avanti, dal board della competizione stessa, per venire incontro alle possibili situazioni che potrebbero venirsi a creare a causa del problema Covid-19. In particolare, queste sono le nuove date dalla Top 16 alla finale, tutte nel 2021 (con le serie a eliminazione diretta tutte al meglio delle tre gare): Top 16: 13 gennaio-10 marzo Quarti di finale: 23-31 marzo Semifinali: 6-14 aprile finale: 27-5 maggio Sono state inoltre modificate le date entro le quali possono essere recuperate gare di stagione regolare o di Top 16. Per la regular season, in particolare, questo limite ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 novembre 2020) Ildell’edizionediè statoTop 16 in avanti, dal board della competizione stessa, per venire incontro alle possibili situazioni che potrebbero venirsi a creare a causa del problema-19. In particolare, queste sono le nuove date dTop 16, tutte nel(con le serie a eliminazione diretta tutte al meglio delle tre gare): Top 16: 13 gennaio-10 marzo Quarti di: 23-31 marzo Semifinali: 6-14 aprile: 27-5 maggio Sono state inoltre modificate le date entro le quali possono essere recuperate gare di stagione regolare o di Top 16. Per la regular season, in particolare, questo limite ...

