Bari, il bar e il cartello controverso: “Senza mascherina” (Di martedì 17 novembre 2020) Un cartello che sembra un invito vero e proprio a non rispettare le più comuni norme sul distanziamento, a partire dall’utilizzo della mascherina. Un lettore di Repubblica segnala al quotidiano un cartello apparso all’esterno di un bar recante la scritta “Senza mascherina“. Ammesso che il bar faccia attività take away, un messaggio del genere sembra comunque fuori luogo oltre che incosciente, vista la situazione. Bari, il bar e il cartello controverso: “Senza mascherina” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Unche sembra un invito vero e proprio a non rispettare le più comuni norme sul distanziamento, a partire dall’utilizzo della mascherina. Un lettore di Repubblica segnala al quotidiano unapparso all’esterno di un bar recante la scritta “Senza mascherina“. Ammesso che il bar faccia attività take away, un messaggio del genere sembra comunque fuori luogo oltre che incosciente, vista la situazione., il bar e il: “Senza mascherina” SportFace.

rep_bari : 'Senza mascherina': a Bari il cartello sul bar sembra un invito a violare le regole [aggiornamento delle 19:26] - rep_bari : 'Senza mascherina': a Bari il cartello sul bar è un invito a violare le regole [aggiornamento delle 18:59] - dritanhocja : Professore di igiene. Fa “politica” alla corte del bullo della Regione Puglia. Parla prima dell’udienza al Tar Bari… - rep_bari : Bari, 21 multe per le norme anti-Covid: c'è anche il bar col banchetto all'esterno per gli aperitivi [aggiornamento… - Telebari : Controlli anti Covid al mercato di via Peucetia, nei bar e nelle pizzerie: dalla Polizia Locale 21 multe in un gior… -