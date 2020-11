Barezzi Festival 2020: il meglio della musica italiana (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Barezzi Festival è arrivato alla sua quattordicesima edizione. Una serata particolare, ambientata nella splendida cornice del teatro regio di Parma, andata in onda via streaming. La platea era vuota ma la musica non si è fermata: il Barezzi ha portato in scena il meglio della musica italiana del 2020, tra show rari e irripetibili, concerti in diretta e piccoli showcase. L’edizione 2020 si è svolta in tre serate, da venerdì sera a ieri. Serate di grandi artisti e della loro incantevole musica, capace di risollevare il morale del pubblico anche in un periodo così teso. Barezzi Festival 2020: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020) Ilè arrivato alla sua quattordicesima edizione. Una serata particolare, ambientata nella splendida cornice del teatro regio di Parma, andata in onda via streaming. La platea era vuota ma lanon si è fermata: ilha portato in scena ildel, tra show rari e irripetibili, concerti in diretta e piccoli showcase. L’edizionesi è svolta in tre serate, da venerdì sera a ieri. Serate di grandi artisti eloro incantevole, capace di risollevare il morale del pubblico anche in un periodo così teso.: ...

Elmoro16081 : Ero in treno, ascoltata per caso tre anni fa. Mi cambiò la vita. In questa versione da brividi! - parma2020off : ?? Il servizio di TGR su Parma 2020+21: si parla dei nuovi spettacoli in streaming della Toscanini, del Barezzi Fest… - sonomusicgroup : Il presepe di Capossela, i fuori tema di Brunori, l'introverso Pop X: cronaca di Barezzi Festival: Metà novembre, v… - twolighteyes : #BrunoriSas suona ‘La verità’ a Barezzi Festival, il video - GVanoglio : @la_peau_douce Ieri sera, dal festival Barezzi, un bicchiere prima e dopo ogni canzone e Capossela ha finito il concerto cantando Guccini -

Ultime Notizie dalla rete : Barezzi Festival Barezzi Festival 2020: la musica vive nel calore del Regio La Repubblica Barezzi Festival 2020: il meglio della musica italiana

Il Barezzi Festival è giunto alla sua quattordicesima edizione. Una serata di show indimenticabili andata in onda in streaming.

Capodanno 2021, l'emergenza cancella il concerto in piazza a Parma

Nell'anno sfortunato di Parma capitale italiana della Cultura, niente tradizionale concerto in piazza Garibaldi. Una scelta di buon senso, per evitare assembramenti e promuovere i ...

Il Barezzi Festival è giunto alla sua quattordicesima edizione. Una serata di show indimenticabili andata in onda in streaming.Nell'anno sfortunato di Parma capitale italiana della Cultura, niente tradizionale concerto in piazza Garibaldi. Una scelta di buon senso, per evitare assembramenti e promuovere i ...