Banche | Castagna | ‘intervenire su regole europee crediti | troppo strette’

Milano, 16 nov. (Adnkronos) – Il Governo "deve darci indicazioni sulla prosecuzione della manovre" che hanno attutito la crisi del Covid19, tra moratorie e finanziamenti garantiti, ma "è importante che anche a livello europeo ci venga consentito di intervenire". A dirlo è Giuseppe Castagna, ad di Banco Bpm, durante un evento della finance community week.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 nov - 'A livello europeo vediamo che a breve le possibilita' di considerare un credito non performing si restringono invece di allargarsi, come sarebbe norm ...

