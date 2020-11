Avis Ragusa | appello ai guariti Covid | donate il plasma iperimmune

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 16 novembre 2020)- Riceviamo e pubblichiamo un messaggio dell'dirivolto aidal19 per donare il. Ecco il messaggio: "Cari donatori, molti di voi mi hanno scritto felici per avere appreso che questo insidiosissimo virus COVD19 può essere vinto da anticorpi specifici neutralizzanti presenti neldi pazienti convalescenti. La notizia è assolutamente attendibile e il servizio trasfusionale di Pavia in collaborazione con quello di Mantova sta portando a termine uno studio su un gruppo di pazientiin gravi condizioni con trasfusioni diprelevato da donatoridae risultati negativi ad un ...